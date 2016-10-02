08:35 | ОЛИМПИАДА

Томас Бах: "Впечатлен поддержкой молодыми спортсменами Парижа в борьбе за проведение Игр-2024"

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Президент МОК Томас Бах начал свой визит в Париж в рамках представления кандидатуры города на право проведения Олимпиады-2024. В первую очередь Бах посетил форум молодых спортсменов, на который получил специальное приглашение.

– Я очень впечатлен и тронут той поддержкой Парижа, которую оказывают эти спортсмены, – цитирует AFP Баха. – Это обнадеживает. Я благодарен за приглашение. Не мог и представить лучшего начала визита в Париж. Мне нравится общаться со спортсменами. Именно для них мы работаем каждый день. Крайне важно обсудить с ними возможность улучшения Игр.

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