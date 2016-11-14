23:08 14 ноября | ОЛИМПИАДА

Томас Бах: "Однажды Катар сможет претендовать на проведение Олимпиады"

0
0
0

Президент МОК Томас Бах на выступлении в Дохе отметил, что Катар может принять одну из летних Олимпиад в будущем. В среду в этом городе стартует генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Отметим, что ранее Катар делал заявки на проведение Игр 2016 и 2020 годов в Дохе, однако ему было отказано. Одна из трудностей заключается в том, что летом в Катаре очень жарко, поэтому существует вероятность изменения сроков проведения Олимпиады. ранее сообщалось, что эта страна может быть претендентом на проведение Игр 2018 года.

Процедура выбора столицы следующей Олимпиады на данный момент находится в процессе реализации, – цитирует Баха FP. – Я могу себе представить, что однажды Катар станет кандидатом на проведение Игр.

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ