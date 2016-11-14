Томас Бах: "Однажды Катар сможет претендовать на проведение Олимпиады"

Президент МОК Томас Бах на выступлении в Дохе отметил, что Катар может принять одну из летних Олимпиад в будущем. В среду в этом городе стартует генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Отметим, что ранее Катар делал заявки на проведение Игр 2016 и 2020 годов в Дохе, однако ему было отказано. Одна из трудностей заключается в том, что летом в Катаре очень жарко, поэтому существует вероятность изменения сроков проведения Олимпиады. ранее сообщалось, что эта страна может быть претендентом на проведение Игр 2018 года.

– Процедура выбора столицы следующей Олимпиады на данный момент находится в процессе реализации, – цитирует Баха FP. – Я могу себе представить, что однажды Катар станет кандидатом на проведение Игр.