Томас Бах: "Никто не может сказать, какая ситуация с безопасностью будет в Париже через 7 лет"

Президент МОК Томас Бах выразил мнение, что рассуждать о безопасности на Олимпиаде-2024 в Париже пока преждевременно. В среду на сессии МОК столица Франции была официально утверждена хозяйкой Игр 2024 года, а Лос-Анджелес - Олимпиады-2028.

- Вопрос безопасности всегда является одним из самых важных при организации Олимпийских игр. Но кто может сказать сейчас, какая ситуация будет через семь лет? Никто. Поэтому пока важно понимать, что организационные комитеты осознают эти вызовы, - цитирует ТАСС Баха. - Мы будем отстаивать свои принципы и не намерены сдаваться перед терроризмом.