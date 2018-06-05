Томас Бах: "Надеюсь, что Европа будет учиться у Азии"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Европейские страны должны изменить свое скептическое отношение к проведению Олимпийских игр и учиться в этом плане у азиатских стран. Он добавил, что добавил, что нельзя просто так сидеть и ждать лучшего будущего, его нужно создавать самим.

– Для ясности хочу отметить, что я говорил об этом скептицизме со стороны европейских стран не только к зимним Олимпийским играм. Очевидно, что это скептическое отношение в Европе в целом, – цитирует "РИА Новости" Баха. – Вы можете наблюдать это каждый день – в политике, в бизнесе, в обществе. Это общее впечатление, которое у меня сложилось. И я думаю, что я не один чувствую это. Я, как европеец, надеюсь, что Европа вернется и будет учиться в этом плане у Азии.

​Вы должны смотреть на это под оптимистическим и долгосрочным углом. Это то, что Азия делает в целом. Это то, что делает Азия касательно Олимпийских игр. Нет никакого совпадения в том, что три Олимпиады подряд пройдут в Азии.