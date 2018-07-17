Томас Бах: "Мы обсудили будущее сотрудничество с руководством ОКР"

Президент МОК Томас Бах рассказал о разговоре с руководством Олимпийского комитета России (ОКР). Он отметил, что стороны планируют сотрудничать друг с другом.

- С руководством ОКР мы обсудили будущее сотрудничество. Нас информировали о ряде проектов, в том числе создании в Москве Олимпийского музея. Ждем, когда этот впечатляющий проект, призванный дать толчок развитию олимпийских видов спорта, будет претворен в жизнь, - цитирует президента МОК официальный сайт олимпийского комитета России (ОКР). - Мы также узнали об амбициозном проекте ОКР ТВ в сотрудничестве с телеканалом МОК. Думаю, что с его помощью многое может быть сделано для усиления роли олимпийских видов спорта в повседневной жизни и повышения популярности спортсменов. Приятно видеть, что новое руководство ОКР смотрит в будущее и стремится к реализации таких перспективных проектов.

Ранее глава МОК посетил финальный матч ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2).