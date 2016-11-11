Томас Бах: "МОК признает вклад FISU в продвижение образования через спорт"

Президент МОК Томас Бах после подписания меморандума о взаимопонимании с Международной федерацией студенческого спорта (FISU) отметил важность студенческого спорта в современном обществе и необходимость приобщения к нему молодежи. По словам главы организации, FISU и университеты выполняют важную миссию, используя спорт как способ приобщать молодежь к олимпийским ценностям дружбы, взаимоуважения и стремления к совершенству.

– Международный олимпийский комитет рад сотрудничать с FISU и другими организациями, которые помогают молодым людям приобщаться к спорту и получать опыт участия в международных соревнованиях, – приводит официальный сайт FISU слова Баха. – МОК признает важную роль, которую FISU играет в продвижении образования через спорт, а также ведущую роль этой организации в развитии студенческого спорта в мире. FISU и университеты выполняют важную миссию, используя спорт как способ приобщать молодежь к олимпийским ценностям дружбы, взаимоуважения и стремления к совершенству. Университеты также помогают профессиональным спортсменам всесторонне развиваться и совершенствовать свои знания и качества, которые нужны не только во время соревнований, но и в повседневной жизни.



