11:44 | ОЛИМПИАДА

Томас Бах: "МОК и ВАДА должны объединить усилия для защиты "чистых спортсменов"

0
0
0

Президент МОК Томас Бах в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе отметил, что Международный олимпийский комитет и ВАДА должны объединить усилия для защиты прав "чистых" спортсменов. По словам главы организации, для того чтобы в ВАДА произошли перемены, необходимо скооперировать усилия.

- Мы готовы к переменам, - приводит ТАСС слова Баха. - Если антидопинговая система потребует больше инвестиций со стороны олимпийского движения, мы готовы сделать эти инвестиции в ВАДА. Нам надо объединиться, скооперировать наши усилия, чтобы произвести перемены в ВАДА. Это крайне важно для защиты "чистых" спортсменов.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3784243

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ