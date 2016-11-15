Томас Бах: "МОК и ВАДА должны объединить усилия для защиты "чистых спортсменов"

Президент МОК Томас Бах в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе отметил, что Международный олимпийский комитет и ВАДА должны объединить усилия для защиты прав "чистых" спортсменов. По словам главы организации, для того чтобы в ВАДА произошли перемены, необходимо скооперировать усилия.

- Мы готовы к переменам, - приводит ТАСС слова Баха. - Если антидопинговая система потребует больше инвестиций со стороны олимпийского движения, мы готовы сделать эти инвестиции в ВАДА. Нам надо объединиться, скооперировать наши усилия, чтобы произвести перемены в ВАДА. Это крайне важно для защиты "чистых" спортсменов.



