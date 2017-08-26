Тайлер Сегин: "Я бы хотел играть на Олимпиаде, но все упирается в бизнес"

Нападающий "Далласа" Тайлер Сегин расстроен решением НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры. Форвард отметил, что для любого игрока представлять свою страну на таком турнире – мечта.

– Это душераздирающее решение, – цитирует The Score Сегина. – Для меня и, я уверен, для многих парней в лиге главная мечта – это выиграть Кубок Стэнли и представлять страну на Олимпиаде. Это вершина спорта. Это не то решение, которое я поддерживаю. Я бы очень хотел играть на Олимпиаде. Но, в конце концов, все упирается в бизнес.