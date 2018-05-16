Свищев назвал Позднякова оптимальным кандидатом на пост главы ОКР

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что оптимальным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) является действующий первый вице-президент организации Станислав Поздняков. Помимо него, на эту должность претендует четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

Выборы нового главы ОКР состоятся 29 мая. Ранее действующий президент комитета Александр Жуков заявил, что не намерен участвовать в выборах.

– Предстоят непростые выборы президента ОКР на новый олимпийский цикл, – приводит слова Свищева его пресс-служба. – На сегодняшний день из всех имеющихся претендентов на этот пост я поддерживаю первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова и считаю его наиболее оптимальным кандидатом.

Мы прошли с ним сложные Олимпийские игры, которые были окутаны жесточайшими политическими нападками на российский спорт. Мы видели, как благодаря усилиям Позднякова удалось вывести нашу страну из тяжелых ситуаций. Олимпийскому комитету России еще предстоит сложная работа, которую уже начал Александр Жуков, – это работа над восстановлением всех наших прав в олимпийском движении, в мировом спорте. Главное для нас сейчас – влиться в международную олимпийскую семью, говорить с международными спортивными организациями на одном языке и вести с ними постоянный диалог. Я считаю, что у Позднякова есть необходимый опыт, и он сможет справиться с огромной ответственностью, которая возложена на должность главы ОКР.

Сегодня нам нужна стабильность, нужно продолжать борьбу и нужна только победа. И чем быстрее мы добьёмся победы, тем будет лучше для нас. Если сейчас поменяется команда, то все затянется, пока новые люди вольются в процесс. А страдать от этого будут наши спортсмены. На сегодняшний день, я думаю, что лучший претендент на пост главы ОКР из всех кандидатов – это Поздняков.