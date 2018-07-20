Светлана Журова: "Сближение с МОК будет, если восстановят ВФЛА и паралимпийский комитет"

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что настоящее сближение между МОК и Россией будет тогда, когда начнут восстанавливать в правах наши федерации. Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что поддерживает проводимые Россией реформы в сфере спорта.

– Выдержать такой нейтралитет и сказать, что Россия пошагово выполнила свои обязательства, не требуя от нас в жесткой форме признания доклада Макларена, как было раньше, действительно является шагом навстречу друг к другу, - сказала Журова. - Но шаг этот будет полным, если будут восстановлены в правах наша федерация легкой атлетики и паралимпийский комитет. Да, это не имеет отношения к Баху, но мы понимаем, что сигналы, которые идут от МОК, другими тоже воспринимаются. Потому что мне, например, недостаточно того, чтобы нам вернули флаг и гимн на Олимпиаду в Токио. (Петр ГРИГОРЕНКО)