Светлана Хоркина: "Желаю Позднякову реализовать ту программу, которую он представил"

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поздравила Станислава Позднякова с избранием главой Олимпийского комитета России. В то же время она не стала говорить, за кого отдала свой голос на выборах президента ОКР.

- Все мои коллеги, друзья по Олимпийскому комитету представили свои программы, - сказала Хоркина. - Голосование показало, что сегодня новым главой ОКР стал Станислав Поздняков. С чем мы его и поздравляем. Будем работать. Наши задачи - вернуть доброе имя ОКР, решить вопросы допинга и подготовка к Токио-2020. Какие бы изменения не происходили, задача у нас одна - чтобы не пострадали ни спортсмены, ни тренеры, ни план подготовки. Думаю, мы на правильном пути, мы работаем.

В свою очередь желаю Стасу (Позднякову. - Прим. "СЭ") успехов на новой должности. Она ответственная, она непростая. Желаю ему реализовать ту программу, которую он представил.

- Команда во главе ОКР как-то изменилась?

- Есть ряд изменений. Первым вице-президентом стал помощник президента Игорь Левитин. В общем, есть ряд изменений, но он не существенен.

- Вы в соцсетях высказывали свою поддержку Александру Попову...

- (Перебивая). Я сказала: "Вперед! Я всегда рядом с тобой". А поддержку свою я осуществила в тайном голосовании. (Наталья МАРЬЯНЧИК)