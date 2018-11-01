Станислав Поздняков: "Все спортсмены, получившие лицензии, примут участие в Играх-2020"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что все спортсмены, получившие лицензии, выступят на Олимпийских играх-2020. Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио.

– Россия выступала в Пхенчхане на основании специального решения исполкома МОКа, эти случаи четко оговаривались, – цитируют "Известия" Позднакова. – В настоящий момент ОКР является полноправным членом олимпийского движения, поэтому имеет все права и несет обязанности, как любой другой национальный олимпийский комитет. Все наши спортсмены, получившие олимпийские лицензии, примут участие в Играх-2020.

– Перед юношескими Олимпийскими играми вы говорили, что хорошим результатом для наших спортсменов будет третье место. В итоге мы уверенно выиграли в неофициальном медальном зачете в Буэнос-Айресе. На ваш взгляд, в этой сборной есть ребята, которые будут блистать на взрослом уровне уже на Играх-2020 в Токио?

– Достаточно сложно прогнозировать выступление этих спортсменов в 2020 году. К сожалению, не все виды спорта имеют раннюю специализацию. К таким относится художественная и спортивная гимнастика, плюс выделил бы ряд наших пловцов, которые уже показывают высокие результаты в национальной сборной. Тот же Климент Колесников может стать звездой мирового спорта. Остальным спортсменам потребуется время, чтобы адаптироваться на взрослом уровне. Я даже допускаю, что победители ЮОИ в Буэнос-Айресе не смогут отобраться не только в Токио-2020, но и в Париж-2024. Это говорит о том, что у нас очень много внимания уделяется проблемам юношеского спорта, и это приводит к высочайшей конкуренции в сборных. Так что молодым спортсменам не надо зацикливаться на этих победах, нужно не опускать руки, если их результаты были не самыми выдающимися, а продолжать работать над собой. Все главные старты у них еще впереди.