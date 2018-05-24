Станислав Поздняков: "Вклад Жукова в восстановление ОКР нельзя переоценить"

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности.

– Что вам понравилось в работе Александра Жукова, уходящего с поста президента ОКР, и что вы намерены поменять?

– Второй срок руководства Александра Дмитриевича пришелся на очень тяжелое для России время. Естественно, что он был сконцентрирован на спортивно-дипломатической работе. И его вклад в то, что сегодня ОКР является полноценным членом олимпийского движения, не переоценить. Я искренне благодарен Жукову, который делился со мной опытом на протяжении двух лет совместной работы. Он доверил мне важный участок – работу с федерациями. А потом и руководство командой на Играх в Пхенчхане. Мне кажется, мы справились достойно.

Вместе с тем я готов пойти на некоторые изменения в системе работы ОКР. Уже готов план, но обсудим мы его только после выборов, в случае моего избрания. Могу сказать лишь, что в реализации будут участвовать люди, которые проявили свои бойцовские качества в сложный период подготовки к Олимпийским играм-2018.

– На недавних выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) многие призывали двух сильных кандидатов – Владимира Драчева и Виктора Майгурова – объединиться в одну команду. Возможно ли, что на такой шаг пойдете вы с Александром Поповым?

– Конечно, авторитет такого спортсмена как Александр Попов мог бы поработать на благо российского спорта. Я к нему прекрасно отношусь. И мои двери для него всегда открыты. Все, кто проявляет заинтересованность в работе во благо российского спорта и олимпийского движения, востребованы. (Владимир ИВАНОВ)