23:03 24 мая | ОЛИМПИАДА

Станислав Поздняков: "Вклад Жукова в восстановление ОКР нельзя переоценить"


Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков​ в интервью "СЭ" рассказал о своем решении баллотироваться на пост президента Олимпийского комитета России. 29 мая Олимпийскому собранию России предстоит избрать нового главу ОКР вместо Александра Жукова, который решил сосредоточиться на политической деятельности. 

 
Станислав ПОЗДНЯКОВ.Станислав Поздняков: "Не должно быть коллективной ответственности для всего российского спорта"

– Что вам понравилось в работе Александра Жукова, уходящего с поста президента ОКР, и что вы намерены поменять?

– Второй срок руководства Александра Дмитриевича пришелся на очень тяжелое для России время. Естественно, что он был сконцентрирован на спортивно-дипломатической работе. И его вклад в то, что сегодня ОКР является полноценным членом олимпийского движения, не переоценить. Я искренне благодарен Жукову, который делился со мной опытом на протяжении двух лет совместной работы. Он доверил мне важный участок – работу с федерациями. А потом и руководство командой на Играх в Пхенчхане. Мне кажется, мы справились достойно.

Вместе с тем я готов пойти на некоторые изменения в системе работы ОКР. Уже готов план, но обсудим мы его только после выборов, в случае моего избрания. Могу сказать лишь, что в реализации будут участвовать люди, которые проявили свои бойцовские качества в сложный период подготовки к Олимпийским играм-2018.

– На недавних выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) многие призывали двух сильных кандидатов – Владимира Драчева и Виктора Майгурова – объединиться в одну команду. Возможно ли, что на такой шаг пойдете вы с Александром Поповым?

– Конечно, авторитет такого спортсмена как Александр Попов мог бы поработать на благо российского спорта. Я к нему прекрасно отношусь. И мои двери для него всегда открыты. Все, кто проявляет заинтересованность в работе во благо российского спорта и олимпийского движения, востребованы. (Владимир ИВАНОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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