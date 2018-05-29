Станислав Поздняков: "Участие сборной России в Токио-2020 в полном составе – приоритетная задача"

Новый президент ОКР Станислав Поздняков назвал одну из основных задач, которую ему предстоит решить.
- Участие сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе является приоритетной задачей, - подчеркнул Поздняков. – Что касается спортивных перспектив, то говорить об этом рано. Никаких медальных планов мы не ставим.
На Олимпийском собрании Поздняков был избран президентом, набрав 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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Patisson
И это правильно. Главное не победа - главное участие. Мировая спортивная держава превращается в заурядного середняка, типа бывших югославских республик; победные традиции умирают, амбициозные задачи запрещены, тренироваться на износ не желательно, а уж тем более во славу Родины- главное что бы в ближайшие тридцать лет доказать, что если допинг и был, то не в рамках государственной программы. Медальных планов не ставим- лучше не высовываться. Дело жуковамутко живет и процветает. Аллилуйя...
18:39