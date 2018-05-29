Станислав Поздняков: "Участие сборной России в Токио-2020 в полном составе – приоритетная задача"

Новый президент ОКР Станислав Поздняков назвал одну из основных задач, которую ему предстоит решить.

- Участие сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе является приоритетной задачей, - подчеркнул Поздняков. – Что касается спортивных перспектив, то говорить об этом рано. Никаких медальных планов мы не ставим.

На Олимпийском собрании Поздняков был избран президентом, набрав 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)