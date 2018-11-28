Станислав Поздняков: "Ситуация вокруг шейха Ахмада не скажется на соглашениях МОК и ОКР"

Президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул: ситуация вокруг президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кувейтского шейха Ахмада аль-Фахад аль-Сабаха, который временно сложил с себя полномочия, никак не скажется на договоренностях между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Никаким образом это не скажется на реализации программ, - цитирует ТАСС Позднякова. -Этот документ был подписан между двумя организациями и вступил в силу с момента его подписания. С нашей точки зрения и с точки зрения коллег из МОК, с которыми мы консультировались, данное событие (ситуация вокруг главы АНОК) ни коим образом не скажется на этом соглашении".

На заседании генеральной ассамблеи АНОК в Токио было принято решение отложить выборы президента организации на неопределенный срок, пока аль-Сабах участвует в судебных разбирательствах в Швейцарии. Вместе с тем на заседании была утверждена кандидатура вице-президента АНОК. Им стал президент Ассоциации олимпийских комитетов Океании Робин Митчелл из Фиджи, он также будет временно исполнять обязанности главы АНОК.