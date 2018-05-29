Станислав Поздняков: "Планируем формировать разнообразные площадки для повышения уровня антидопинговой культуры спортсменов"

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о необходимости увеличения числа антидопинговых мероприятий для спортивных федераций с целью повышения антидопинговой культуры. По его мнению, ОКР также необходимо наладить международное сотрудничество с иностранными коллегами для усовершенствования тренировочного процесса российских спортсменов.

– Мы планируем формировать для Общероссийских спортивных федераций разнообразные площадки регулярного обмена опытом и повышения уровня антидопинговой культуры среди спортсменов и их окружения, – цитирует ТАСС Позднякова. – Это могут быть семинары, форумы, ориентированные на аудитории различных возрастов. Будем работать над реализацией целевых проектов для ОСФ и национальных федераций других стран по видам спорта "высокого риска".

Необходимо обеспечить полноценное информирование и адекватное, объективное восприятие представителями Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Независимого тестирующего агентства и другими организациями созидательной роли ОКР и ОСФ в положительных изменениях в области борьбы с допингом в нашей стране за последние годы.

Здесь речь может идти об организации с иностранными коллегами совместных тренировочных мероприятий, участии наших спортсменов и команд в тренировочных мероприятиях за рубежом. Также стоит рассматривать проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации с привлечением представителей международных спортивных организаций.

Необходимо способствовать повышению квалификации, обучению руководителей, сотрудников, тренеров и специалистов партнерских национальных олимпийских комитетов и национальных федераций с использованием передовых образовательных программ, современных технологических решений в области образования. ОКР будет готов оказывать максимальное содействие в организационном и финансовом аспектах.

В настоящее время в рамках Олимпийского собрания уже стартовало голосования за кандидатуру нового президента ОКР. Помимо Позднякова, на этот пост претендует четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов​. О новом главе ОКР будет объявлено сегодня, 29 мая, после 16.00.

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