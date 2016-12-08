Станислав Поздняков – первый вице-президент ОКР

Глава Европейской федерации фехтования Станислав Поздняков избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Согласно новым изменениям в уставе, на этой должности он будет в штатных условиях выполнять функции единоличного исполнительного органа. В частности, у него будет право представлять ОКР без доверенности. Также именно первый вице-президент возглавляет бюро исполкома ОКР. За избрание его кандидатуры проголосовало 193 человека, против – 16.