13:20 | ОЛИМПИАДА

Станислав Поздняков – первый вице-президент ОКР

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Глава Европейской федерации фехтования Станислав Поздняков избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Согласно новым изменениям в уставе, на этой должности он будет в штатных условиях выполнять функции единоличного исполнительного органа. В частности, у него будет право представлять ОКР без доверенности. Также именно первый вице-президент возглавляет бюро исполкома ОКР. За избрание его кандидатуры проголосовало 193 человека, против – 16.

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