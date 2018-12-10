Станислав Поздняков: "Отношения ОКР и МОК полностью восстановлены"

Президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что отношения с Международным олимпийским комитетом полностью восстановлены. На прошлой неделе в Лозанне состоялся олимпийский саммит, на который ОКР получил приглашение. Россия вернула статус полноценного члена МОК после Игр в Пхенчхане.

- Одной из главных тем саммита стала Декларация прав и обязанностей спортсменов, - цитирует официальный сайт ОКР Позднякова. - Этот документ, определяющий ведущую роль атлетов в современном олимпийском и спортивном движении, был одобрен в октябре на Сессии МОК в Буэнос-Айресе и сейчас обсуждается на всех площадках.

Отрадно, что Олимпийский комитет России в числе первых подключился к этой работе.

4 декабря Комиссия спортсменов ОКР на своем заседании обсудила и приняла Декларацию прав и обязанностей спортсменов как руководство к действию. Было решено направить полный текст документа во все федерации, Комиссии спортсменов при ОСФ и другим представителям российского спортивного сообщества. Очень важно, чтобы наши атлеты знали основные положения Декларации и руководствовались ими в своей профессиональной деятельности.

Много внимания на саммите было уделено и другим вопросам в рамках Олимпийской повестки 2020, касающимся, в частности, новых норм подачи заявок на проведение Олимпийских игр и других крупных соревнований.

Олимпийские заявки стран должны быть компактными и не дорогостоящими. Претенденты должны по возможности использовать уже существующие спортивные и иные объекты.

Как Президенту ОКР, мне очень приятно, что Олимпийский комитет России после некоторого перерыва снова получил приглашение на Олимпийский саммит, где были представлены всего лишь три НОКа – России, Китая и США. Это лишний раз доказывает, что наши с МОК отношения полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства и взаимопонимания.