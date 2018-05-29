Станислав Поздняков: "Мы хотим стать равными партнерами с Минспорта"

Новый президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сменивший на этом посту Александра Жукова, рассказал о том, как будет строить отношения с Министерством спорта.

- В спорте высших достижений, безусловно, мы хотим стать равными партнерами с Минспорта, которое является проводником развития спорта от имени государства, - отметил Поздняков. - Мы же, ОКР, выступаем как экспертное сообщество и будем строить свою работу на равных правах вместе с государством.

На выборах президента ОКР Поздняков получил 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)