Станислав Поздняков: "Количественный состав исполкома ОКР будет изменен"

Новый президент ОКР Станислав Поздняков сообщил об изменениях в составе исполкома.

- Команда в ОКР обновилась ровно настолько, чтобы решать те задачи, которые перед нами стоят в ближайшей перспективе. Я хочу сказать, что ОКР – большая и дружная семья, и все те, кто неравнодушен к судьбе нашего спорта, в нашей команде. Александр Попов – тоже. Количество человек, входящих в исполком, уже не позволяет полноценно работать. В ближайшее время рабочая группа предложит изменения в свод наших правил, в Устав ОКР по данному вопросу.

На Олимпийском собрании Поздняков был избран президентом, набрав 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)