17:52 | ОЛИМПИАДА

Станислав Поздняков: "Готовим комплекс мер по борьбе с допингом"


Новый президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о первоочередных шагах на новом посту.

- Мы должны бороться с допингом в стране, менять антидопинговую культуру, - сказал Поздняков. - В этом плане у нас полное взаимопонимание с МОК. Мы готовим комплекс мер по борьбе с допингом. Основная часть этих мер будет носить пропагандистский и обучающий характер. Уже 1 июня будет проведен форум юных олимпийцев. Мы специально пошли на самую юную аудиторию, чтобы с раннего возраста воспитывать культуру неприятия запрещенных препаратов.

Напомним, что на Олимпийском собрании Поздняков был избран президентом, набрав 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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Материалы других СМИ
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