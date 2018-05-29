Станислав Поздняков: "Готовим комплекс мер по борьбе с допингом"

Новый президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о первоочередных шагах на новом посту.

- Мы должны бороться с допингом в стране, менять антидопинговую культуру, - сказал Поздняков. - В этом плане у нас полное взаимопонимание с МОК. Мы готовим комплекс мер по борьбе с допингом. Основная часть этих мер будет носить пропагандистский и обучающий характер. Уже 1 июня будет проведен форум юных олимпийцев. Мы специально пошли на самую юную аудиторию, чтобы с раннего возраста воспитывать культуру неприятия запрещенных препаратов.

Напомним, что на Олимпийском собрании Поздняков был избран президентом, набрав 78,7 процента голосов. (Наталья МАРЬЯНЧИК)