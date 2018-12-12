Станислав Поздняков: "Бах поддержал инициативы нового руководства Олимпийского комитета России"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал инициативы нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР), которые направлены на развитие спорта и расширение сотрудничества с международными организациями. Об этом на Олимпийском собрании заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков был избран президентом ОКР в мае. Он возглавил организацию после ее дисквалификации за допинговые нарушения, которая не позволила российским спортсменам выступить под флагом страны на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане.

- Недавно состоялся визит в ОКР президента МОК Томаса Баха, - цитирует ТАСС Позднякова. - Ему были представлены видение нового руководства и ряд проектов. Он высказал активную поддержку инициатив ОКР как в плане образования, так и расширения российского представительства в различных организациях.