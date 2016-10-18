12:31 | ОЛИМПИАДА

Спортивное рыболовство не имеет возможности для включения в программу Игр

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В Международной конфедерации спортивного рыболовства (CIPS) сообщили, что спортивное рыболовство на данный момент не имеет возможности для включения в программу Олимпийских игр. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что спортивное рыболовство может быть включено в программу Олимпийских игр 2020 года.

– Хотим разъяснить ситуацию – конфедерация подала заявку в МОК на признание вида спорта олимпийским, – цитирует ТАСС представителей CIPS. – В настоящий момент включение рыболовства в программу Игр невозможно, такой момент не рассматривается. Это будет возможно только после получения признания.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3712974

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