Спортивное рыболовство не имеет возможности для включения в программу Игр

В Международной конфедерации спортивного рыболовства (CIPS) сообщили, что спортивное рыболовство на данный момент не имеет возможности для включения в программу Олимпийских игр. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что спортивное рыболовство может быть включено в программу Олимпийских игр 2020 года.

– Хотим разъяснить ситуацию – конфедерация подала заявку в МОК на признание вида спорта олимпийским, – цитирует ТАСС представителей CIPS. – В настоящий момент включение рыболовства в программу Игр невозможно, такой момент не рассматривается. Это будет возможно только после получения признания.