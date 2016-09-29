05:26 | ОЛИМПИАДА

Соревнования по гребле на Играх-2020 могут перенести на 400 км от Токио

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Соревнования по гребле на Олимпиаде-2020 могут перенести на 400 км от Токио, сообщает Insidethegames.biz. Ожидается, они пройдут в городе Томе в префектуре Мияги. В июне МОК одобрил изменение мест проведения состязаний Игр в семи видах спорта. Благодаря этому японский оргкомитет может сэкономить около 700 миллионов долларов и довести общую экономию до 1,7 миллиарда долларов.

Ранее были изменены места проведения соревнований по велоспорту на треке, маунтинбайку, баскетболу и тхэквондо. Сообщается, что в четверг организаторы сообщат о возможных изменениях в соревнованиях по плаванию и волейболу.

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