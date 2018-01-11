Сочи и ряд других столиц зимних Олимпиад не смогут принимать Игры из-за глобального потепления

Глобальное потепление в ближайшие годы сделает ряд столиц зимних Олимпиад непригодными для проведения новых Игр. Наибольшая вероятность лишиться зимних соревнований - у Сочи, где в 2014 году прошла последняя на данный момент Олимпиада.
Сейчас вероятность того, что в феврале температура воздуха в Сочи не будет превышать 0 градусов, составляет 90 процентов. В период с 2041 по 2070 год она не будет превышать 40 процентов.
Кроме того, вероятность того, что снежный покров в Сочи составляет 30 см и более, сейчас стремится к 100 процентам, а с 2041 по 2070 год - не больше 3 процентов.
Кроме того, наибольшие шансы лишиться зимних соревнований из-за глобального потепления имеют Гармиш-Партенкирхен (Олимпиада-1936) и Ванкувер (Олимпиада-2010). В группу риска также входят Осло (1952), Шамони (1924), Инсбрук (1964, 1976), Сараево (1984), Гренобль (1968) и Скво-Вэлли (1960).
Отмечается, что в Ванкувере и Сочи уже во время проведения Олимпиад возникли проблемы нехваткой снега. Для этого организаторам пришлось завозить снег, "консервировать" прошлогодний и применять ряд других экстренных мер.
Семь ветров
Как бы то ни было, Сочи никогда и ни при каких обстоятельствах не должно было быть среди столиц Зимних Игр, но это произошло и это бред. Это юг и ничто не изменит положения дел, игры в России могут быть в Сибири и т.п, и никак иначе.
23:46 11 января
teorver
Господи, какой феерический бред. Еще в 1932 году - когда про глобальное потепление не орали на каждом углу - в Лейк-Плэсид завозили снег поездами, а олимпиаду ехидно называли Зеленой. Но при этом что-то я не вижу Лейк-Плэсид в списке проблемных.
23:04 11 января