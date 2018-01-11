Сочи и ряд других столиц зимних Олимпиад не смогут принимать Игры из-за глобального потепления

Глобальное потепление в ближайшие годы сделает ряд столиц зимних Олимпиад непригодными для проведения новых Игр. Наибольшая вероятность лишиться зимних соревнований - у Сочи, где в 2014 году прошла последняя на данный момент Олимпиада.

Сейчас вероятность того, что в феврале температура воздуха в Сочи не будет превышать 0 градусов, составляет 90 процентов. В период с 2041 по 2070 год она не будет превышать 40 процентов.

Кроме того, вероятность того, что снежный покров в Сочи составляет 30 см и более, сейчас стремится к 100 процентам, а с 2041 по 2070 год - не больше 3 процентов.

Кроме того, наибольшие шансы лишиться зимних соревнований из-за глобального потепления имеют Гармиш-Партенкирхен (Олимпиада-1936) и Ванкувер (Олимпиада-2010). В группу риска также входят Осло (1952), Шамони (1924), Инсбрук (1964, 1976), Сараево (1984), Гренобль (1968) и Скво-Вэлли (1960).

Отмечается, что в Ванкувере и Сочи уже во время проведения Олимпиад возникли проблемы нехваткой снега. Для этого организаторам пришлось завозить снег, "консервировать" прошлогодний и применять ряд других экстренных мер.