СМИ: власти Канады все же окажут финансовую помощь Калгари при проведении Олимпиады-2026

Власти Канады готовы оказать финансирование Калгари в случае победы заявки на проведение Олимпиады-2026, сообщает CBC. Всего будет выделено порядка 2,2 миллиарда долларов США.

Ранее в СМИ появилась информация, что Калгари может отказаться от идеи провести Олимпийские игры 2026 года. В Канаде возникли разногласия по поводу финансирования Игр, из-за чего оценочная комиссия считает бессмысленным проведение референдума, который был запланирован на 13 ноября.

Общая стоимость проведения оценивается почти в 4 миллиарда долларов. Около 60 процентов суммы должны заплатить власти страны и города.

Помимо Калгари МОК зарегистрировал совместную заявку Милана и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольма.