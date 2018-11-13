СМИ: Испания может лишиться международных турниров из-за позиции по Косову

Испания может лишиться возможности проведения международных спортивных турниров из-за позиции страны по вопросу признания независимости Косова, утверждает El Pais. Международный олимпийский комитет собирается разослать письма во все международные федерации с просьбой избегать проведения соревнований в Испании, если спортсменам из Косово не будет разрешено выступать с собственным флагом и гимном.

- Если правительство Испании не сможет гарантировать участие в соревнованиях не только для спортсменов из Косово, но и из любой другой страны, мы обязаны предупредить федерации, что до тех пор, пока проблемы не будут решены, не следует проводить соревнования там, - цитирует издание главу МОК по связям с Национальным олимпийским комитетом Пере Миро.

Напомним, испанское правительство не признает республику Косово, которая объявила о независимости от Сербии в 2008 году.