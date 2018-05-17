СМИ: Флагоносец королевства Тонга на Олимпиаде-2018 уличен в мошенничестве

Лыжник Пита Тауфатофуа, который выступал на зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018, был уличен в мошенничестве на квалификационных соревнованиях перед Играми, сообщает Dagbladet.

Тауфатофуа известен тем, что нес флаг своей страны на двух Олимпиадах. Причем на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выступал как тхэквондист.

По данным издания, на конгрессе Международной федерации лыжных гонок (FIS) глава комиссии по соблюдению правил Карл-Хайнц Ликерт заявил, что отбор в Боготе (Колумбия) прошел с нарушениями. Чтобы Тауфатофуа и некоторые другие спортсмены могли набрать необходимые очки, организаторы на время выключали секундомер.

Федерация не будет наказывать организаторов, но ужесточит контроль за соревнованиями.

Напомним, что на Играх в Южной Корее Тауфатофуа занял 114 место в гонке на 15 километров свободным стилем.