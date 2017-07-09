Смешанный хоккейный турнир 3х3 вошел в программу юношеской Олимпиады-2020

МОК на своем официальном сайте сообщил о распространении принципов гендерного равенства на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года в Лозанне. Отмечается, что в программу соревнований включены женские и инновационные виды, которые интересны молодежи.

В программу юношеских Игр-2020 включен ски-альпинизм (индивидуальные, спринтерские и эстафетные дисциплины), смешанный хоккейный турнир в формате 3х3, соревнования женских двоек в санном спорте, а также женский турнир по лыжному двоеборью.

Также исполком МОК утвердил решение о том, что 1800 спортсменов будут соревноваться в Лозанне в два захода. Это сделано, чтобы не увеличивать размер Олимпийской деревни.