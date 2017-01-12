Сливенко может получить золотую медаль Олимпиады-2008

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг, может получить золото Игр в Пекине. Победительница соревнований, китайская штангистка Лю Чуньхун, сегодня решением МОК была лишена золотой медали после перепроверки допинг-пробы, в которой был обнаружен стимулятор гормона роста.
Ранее о подобном развитии событий в интервью для "СЭ" рассказал президент фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы, почетный президент Всероссийской федерации функционального многоборья Сергей Еремин.
- Оксана Сливенко взяла в Пекине серебро по тяжелой атлетике, но допинг-проба китаянки, которая стала первой, оказалась положительной, - сказал Еремин. - Оксана при этом прошла все перепроверки и оказалась чистой, так что по идее она должна переместиться на первое место.
KhSL
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NF
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