13:48 | ОЛИМПИАДА

СК РФ собрал доказательства недостоверности показаний Родченкова

Григорий РОДЧЕНКОВ.
Григорий РОДЧЕНКОВ.
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что собранные ведомством доказательства опровергают утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о якобы произошедшей подмене допинг-проб россиян на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также она отметила, что пробы во время Олимпиады передавались днем, а не ночью, когда их якобы подменяли.

В ходе допросов более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также других причастных никто не подтвердил, что в 2013-2014 годах использовал коктейль "Дюшес".

- Следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи, - приводит пресс-служба СК заявление Петренко. - Допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

Дополнительная информация

https://sledcom.ru/news/item/1196380/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Dymanomashina

механик39 А что ,кто то верит СК ? 14:13------------------------А что, кто-то опять поднялся с колен, чтобы попечатать?

19:03

rusfed 2.0

Всероссийский розыск Блохина завершился успешно, и тот был таки опрошен?

15:10

= Даль =

В ходе допросов более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также других причастных никто не подтвердил, что в 2013-2014 годах использовал коктейль "Дюшес". ====== еще бы кто-то подтвердил. как дети)

15:02

Koira

Кто бы сомневался в Скотном Комитете

14:59

kafk

а какое ваши мнение Родченков предатель или спаситель?

14:41

novic

И что значит "собрал доказательства"? "Я не я и лошадь не моя"-это доказательства для стада баранов.

14:39

novic

Можно верить? Пожалуй нет. Репутация знаете ли.

14:35

Werdy

А причем тут верит или нет, если они смогут доказать, то что говорят, то какая разница правда это или нет? :) Пусть хоть попробуют, должна же от ментов хоть какая-то польза быть на белом свете. :)

14:19

механик39

А что ,кто то верит СК ?

14:13

defender_8

Дымок от ушедшего паровоза давно растаял, а СК пробудился.

14:06