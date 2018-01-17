СК РФ собрал доказательства недостоверности показаний Родченкова

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что собранные ведомством доказательства опровергают утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о якобы произошедшей подмене допинг-проб россиян на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также она отметила, что пробы во время Олимпиады передавались днем, а не ночью, когда их якобы подменяли.
В ходе допросов более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также других причастных никто не подтвердил, что в 2013-2014 годах использовал коктейль "Дюшес".
- Следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи, - приводит пресс-служба СК заявление Петренко. - Допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.
Dymanomashina
механик39 А что ,кто то верит СК ? 14:13------------------------А что, кто-то опять поднялся с колен, чтобы попечатать?
19:03
rusfed 2.0
Всероссийский розыск Блохина завершился успешно, и тот был таки опрошен?
15:10
= Даль =
В ходе допросов более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также других причастных никто не подтвердил, что в 2013-2014 годах использовал коктейль "Дюшес". ====== еще бы кто-то подтвердил. как дети)
15:02
Koira
Кто бы сомневался в Скотном Комитете
14:59
kafk
а какое ваши мнение Родченков предатель или спаситель?
14:41
novic
И что значит "собрал доказательства"? "Я не я и лошадь не моя"-это доказательства для стада баранов.
14:39
novic
Можно верить? Пожалуй нет. Репутация знаете ли.
14:35
Werdy
А причем тут верит или нет, если они смогут доказать, то что говорят, то какая разница правда это или нет? :) Пусть хоть попробуют, должна же от ментов хоть какая-то польза быть на белом свете. :)
14:19
механик39
А что ,кто то верит СК ?
14:13
defender_8
Дымок от ушедшего паровоза давно растаял, а СК пробудился.
14:06