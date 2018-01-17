СК РФ собрал доказательства недостоверности показаний Родченкова

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что собранные ведомством доказательства опровергают утверждения информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о якобы произошедшей подмене допинг-проб россиян на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также она отметила, что пробы во время Олимпиады передавались днем, а не ночью, когда их якобы подменяли.

В ходе допросов более чем 700 спортсменов, тренеров, медработников сборных команд России, а также других причастных никто не подтвердил, что в 2013-2014 годах использовал коктейль "Дюшес".

- Следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи, - приводит пресс-служба СК заявление Петренко. - Допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые "чистые", и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.