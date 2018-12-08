05:41 | Олимпиада

Сирия планирует привлекать тренеров из России для подготовки профессиональных спортсменов

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Президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума надеется, что тренеры из России, Белоруссии, Китая и других стран, помогут подготовить сирийских спортсменов для участия в Олимпийских играх. По его словам, еще несколько лет назад зарубежные специалисты отказывались ехать в Сирию для работы со спортсменами из-за сложной внутриполитической обстановки, но сейчас ситуация изменилась.

- Мы надеемся на специалистов из России, Белоруссии, Китая и других стран, которые помогут подготовить наших спортсменов до уровня участия в Олимпийских играх, - цитирует ТАСС Джума. - С тяжелоатлетами работает специалист из Украины, тренер из Германии готовит сирийскую сборную по футболу.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5887837

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