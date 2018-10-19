Сергей Скорович - об эффектном автоголе: "Ошибка, которую надо пережить и забыть"

Главный тренер футзальной сборной России Сергей Скорович после поражения в финале юношеских Олимпийских игр от Бразилии (1:4) объяснил момент с эффектным голом Даниила Карпюка в свои ворота. На 2-й минуте россиянин отправил мяч в девятку ворот своей команды.

– Что случилось с Карпюком? Автогол – эффектный, войдет в историю…

– Это эмоции молодого человека. Перехлестнуло его в обстановке финала. Понятно, что Данил хотел с силой вынести мяч, но получился точный удар по своим воротам. Ошибка, которую надо пережить и забыть.

Самый нелепый автогол в истории. Странный мяч в финале России и Бразилии на Олимпиаде