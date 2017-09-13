Сергей Бубка: "Игры-2024 и 2028 примут великие спортивные державы"

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, член МОК Сергей Бубка поддержал решение МОК отдать Игры-2024 и 2028 Парижу и Лос-Анджелесу соответственно. Официально утверждены города были на сессии МОК в Лиме сегодня. Впервые в истории не было как таковых выборов олимпийской столицы. Еще в июле на внеочередной сессии Париж, Лос-Анджелес и МОК подписали трехстороннее соглашение. В столице Перу это соглашение было формально заверено - члены МОК проголосовали простым поднятием рук.

- Имидж МОК - это то, что мы видим сегодня. Это важное и умное решение, которое единогласно поддержало все олимпийское движение, - цитирует ТАСС Бубку. - Для меня МОК - это фантастическая организация, пять колец значат многое для меня. Я стою перед вами именно благодаря спорту.

Когда я был в зале, видел презентации и ощущал всю эту атмосферу, то я чувствовал гордость за то, какой сильный сигнал посылает Международный олимпийский комитет этим историческим решением. Игры 2024 и 2028 годов примут великие спортивные державы, фантастические города. Это особенный и очень хороший момент для олимпийского движения.