Сергей Бобровский: "Обидно терять возможность выступить на Олимпиаде"

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" заявил, что считает нечестным решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018. Напомним, что лига отказалась делать паузу в регулярном чемпионате ради международного турнира и не будет отпускать на него игроков.

– Олимпиада – самый престижный хоккейный турнир на планете, – сказал Бобровский. – Очень печально было слышать эту новость. Шансов сыграть там не так много – 3-4 максимум за всю жизнь. Терять возможность выступить на таком турнире – очень обидно. Понимаю, что у этого решения есть бизнес-составляющая, и не всем выгодно участие. Но как игрок я разочарован этим решением. Это нечестно именно по отношению к игрокам НХЛ. Представлять свою страну на таком турнире – огромная честь. (Марат САФИН)

Полное интервью Сергея Бобровского