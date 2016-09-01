18:33 | ОЛИМПИАДА

Серебряный призер Игр в Пекине, дисквалифицированная за допинг, продала свою медаль

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Кубинская метательница диска Ярелис Барриос три месяца назад продала свою серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. Информация об этом содержится на сайте интернет-площадки Ebay. Цена серебряной награды составила 11 655 долларов.

Ранее стало известно, что в ходе перепроверки допинг-проб, взятых во время Игр в Пекине и Лондоне, в пробе кубинской спортсменки найден запрещенный препарат ацетазоламид. МОК постановил, что ее результат на Олимпиаде-2008 аннулирован, а сама Барриос должна вернуть свою медаль.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Хитрый янки допинг нашел, а кубинский поезд давно ушел!!!

18:59

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