Серебряный призер Игр в Пекине, дисквалифицированная за допинг, продала свою медаль

Кубинская метательница диска Ярелис Барриос три месяца назад продала свою серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. Информация об этом содержится на сайте интернет-площадки Ebay. Цена серебряной награды составила 11 655 долларов.

Ранее стало известно, что в ходе перепроверки допинг-проб, взятых во время Игр в Пекине и Лондоне, в пробе кубинской спортсменки найден запрещенный препарат ацетазоламид. МОК постановил, что ее результат на Олимпиаде-2008 аннулирован, а сама Барриос должна вернуть свою медаль.