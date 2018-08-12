Сборной России вручен приз за победу на чемпионате Европы по летним видам спорта

Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта вручил сборной России приз за победу в общем зачете турнира. Церемония награждения прошла в Глазго.
Трофей представляет собой кубок высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота.
🥇🏆🇷🇺– Euro Champs (@Euro_Champs) 12 августа 2018 г.
Congratulations to the first-ever European Championship trophy winners Russia #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/Bh8Oga2TBZ
Российские спортсмены завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.
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