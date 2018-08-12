Сборной России вручен приз за победу на чемпионате Европы по летним видам спорта

Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта вручил сборной России приз за победу в общем зачете турнира. Церемония награждения прошла в Глазго.

Трофей представляет собой кубок высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота.

Российские спортсмены завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.