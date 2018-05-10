Саппоро хочет отозвать заявку на Олимпиаду-2026 в пользу 2030 года

Власти Саппоро направили в Международный олимпийский комитет уведомление о желании отменить заявку города на право принять Олимпиаду 2026 года, сообщает Yomiuri Shimbun. По информации источника, руководство административного центра префектуры Хоккайдо рассчитывает провести у себя Игры-2030.

Отмечается, что в Саппоро приняли такое решение в связи с тем, что с 2018 по 2022 год Азия примет три Олимпиады - в Пхенчхане в 2018-м, в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022 году. Власти города оценивают вероятность того, что МОК отдаст еще одни Игры стране из этого региона, как низкую. Также за борьбу в 2030 году высказываются жители Саппоро - такое мнение связано с тем, что к этому времени до префектуры будет продлена линия скоростных экспрессов "Синкансэн", как следствие - транспортную доступность региона повысится.

Издание утверждает, что японские власти еще не решили, будет ли какой-то другой город бороться за Олимпиаду-2026 вместо Саппоро.

Напомним, в начале апреля МОК принял заявки на проведение зимних Игр-2030 от Национальных олимпийских комитетов Австрии (Грац), Канады (Калгари), Японии (Саппоро), Швеции (Стокгольм), Швейцарии (Сьон), Турции (Эрзурум) и Италии (Кортина-д'Ампеццо, Милан/ Турин).

Столица Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года на очередной сессии МОК.