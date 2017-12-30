Рядом с Пекином стартовало строительство олимпийской деревни Игр-2022

К северу от Пекина стартовали строительные работы по возведению олимпийской деревни для Игр 2022 года, сообщается на официальном сайте Пекинской государственной инвестиционной группы. Эта компания является застройщиком объекта. Общая площадь жилых помещений и рекреационных сооружений для спортсменов составит примерно 200 тысяч квадратных метров.

Отметим, что к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае будет возведено три олимпийские деревни. Вторая из них появится в городе Яньцин, а третья - в Чжанцзякоу (административный центр провинции Хэбэй. - Прим. "СЭ").

Согласно проекту, после завершения соревнований жилье будет либо распродано, либо сдано в аренду.

Аналогичным образом организаторы Игр поступили после летней Олимпиады 2008 года.