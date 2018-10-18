Руслан Терновой: "Меня ничего не смущало в совместном выступлении с украинкой на юношеских Играх"

Российский прыгун в воду Руслан Терновой отметил, что его и украинку Софию Лыскун ничего не смущало в совместном выступлении на юношеских Олимпийских играх. Они завоевали бронзовые медали юношеских Олимпийских игр.

– Нас ничего не смущало. Из всех сборных мы между собой лучше всех общаемся, – цитирует "РИА Новости" Тернового. – Я бы не сказал, что прыжков в серии было много, но было много команд. Все равно прыгалось весело и классно. Очень доволен своим выступлением здесь и всем на Играх. Бассейн, атмосфера, все было супер.

– Отлично себя чувствовали. Прекрасный партнер, все замечательно, – добавила Лыскун. – Есть немного усталости из-за того, что это последний день соревнований. Но мне здесь все понравилось, есть личная медаль.

Российско-украинский дуэт завоевал бронзу юношеских Игр