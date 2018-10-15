Руслан Терновой: "Когда закончил, посмотрел на табло. Я третий!"

Российский прыгун в воду Руслан Терновой отметил, что на юношеских Олимпийских играх у него получилось выполнить программу без завалов. Спортсмен завоевал в Буэнос-Айресе бронзу на трехметровом трамплине.

– Старался выполнить программу без завалов, – приводит портал "Команда России" слова Тернового. – Когда закончил, посмотрел на табло. Я третий! Последний прыжок у меня почти три месяца совсем не выходил, а здесь собрался – и получилось круто. У колумбийца же самая сложная программа – что с вышки, что с трамплина, на котором он первенство мира в Киеве выиграл. Очень сильный соперник.