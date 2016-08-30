14:45 | ОЛИМПИАДА

Российский борец Ахмедов может получить золото Олимпиады-2008

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Российский борец Бахтияр Ахмедов может получить золото Олимпийских игр-2008 в Пекине после дисквалификации победителя Артура Таймазова из Узбекистана, сообщает flowrestling.org. В результате перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине в анализе трехкратного олимпийского чемпиона Таймазова было обнаружено запрещенное вещество, название которого не уточняется.

В финале олимпийского турнира Ахмедов уступил Таймазову и завоевал серебряную медаль. Бронза досталась Давиду Мусульбесу из Словакии и Мариду Муталимову из Казахстана.

Таймазов является трехкратным олимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012) и двукратным чемпионом мира (2003, 2006). Также в его активе имеется серебряная медаль Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

а серебро двоим отдадут или будут бороться за него, а третье место кто получит?

15:20

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