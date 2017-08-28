Россиянка Сливенко должна получить золото Игр-2008 после решения CAS

Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко должна получить золото Олимпиады-2008 после того, как CAS сегодня, 28 августа, отклонил апелляцию китаянки Лю Чуньхун. Результаты азиатской спортсменки были аннулированы в начале года после того, как МОК перепроверил допинг-пробы спортсменов, выступавших на Играх в Пекине.

В результате лишения Лю Чуньхун медали Олимпиады 2008 года будут распределены следующим образом: золото - Оксана Сливенко, серебро - Лейди Солис (Колумбия), бронза - Абер Абдельрахман (Египет).