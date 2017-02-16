Россия завоевала 5 медалей в четвертый день юношеской Олимпиады

Россияне завоевали пять медалей в четвертый день юношеского олимпийского зимнего фестиваля в турецком Эрзуруме. Лыжники Елена Кучева и Андрей Некрасов выиграли золотые медали в спринтерских гонках, а шорт-трекистка Вера Рассказова победила на 500 м. Бронзовые медали взяли дуэт Даниил Донских/Зинаида Васильева в соревнованиях смешанных команд в сноуборд-кроссе, а также Александр Терентьев в лыжном спринте.

В медальном зачете сборная России лидирует с 12 золотыми, 8 серебряными и 8 бронзовыми наградами.