17:19 | ОЛИМПИАДА

Россия завоевала 5 медалей в четвертый день юношеской Олимпиады

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Россияне завоевали пять медалей в четвертый день юношеского олимпийского зимнего фестиваля в турецком Эрзуруме. Лыжники  Елена Кучева и Андрей Некрасов выиграли золотые медали в спринтерских гонках, а шорт-трекистка Вера Рассказова победила на 500 м. Бронзовые медали взяли дуэт Даниил Донских/Зинаида Васильева в соревнованиях смешанных команд в сноуборд-кроссе, а также Александр Терентьев в лыжном спринте.

В медальном зачете сборная России лидирует с 12 золотыми, 8 серебряными и 8 бронзовыми наградами.

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Материалы REN-TV

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