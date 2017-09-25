Россия сыграет со Словакией в стартовый день олимпийского хоккейного турнира-2018

Международная федерация хоккея опубликовала расписание олимпийского турнира-2018, который пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.

Сборная России, которая выступит в группе B, сыграет в первом матче Игр против Словакии. Эта встреча состоится в среду, 14 февраля в Союзном хоккейном центре и начнется в 21:10 по местному времени (15:10 по московскому). Параллельно на арене Университета Квандон сыграют США и Словения.

Игра 2-го тура между Россией и Словенией пройдет в пятницу, 16 февраля в 10:40 по московскому времени, а матч 3-го тура между Россией и США – в субботу, 17 февраля в 15:10 по Москве.

Напрямую в четвертьфинал выйдут победители трех групп и лучшая по очкам среди команд, занявших вторые места. Остальные сыграют в плей-офф. Матчи этого раунда намечены на 20 февраля. Четвертьфиналы пройдут 21 февраля, полуфиналы – 23-го в 10:40 и 15:10 по Москве. Матч за бронзу состоится 24 февраля (15:10), а финал – 25-го (в 7:10 по московскому времени).

Полный календарь олимпийского хоккейного турнира-2018:

14 февраля, среда

15:10.* Союзный хоккейный центр. Группа В. Словакия – Россия

15:10. Арена Университета Квандон. Группа В. США – Словения

15 февраля, четверг

6:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Финляндия – Германия

10:40. Союзный хоккейный центр. Группа С. Норвегия – Швеция

15:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Чехия – Корея

15:10. Арена Университета Квандон. Группа А. Швейцария – Канада

16 февраля, пятница

6:10. Союзный хоккейный центр. Группа В. США – Словакия

10:40. Союзный хоккейный центр. Группа В. Россия – Словения

15:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Финляндия – Норвегия

15:10. Арена Университета Квандон. Группа С. Швеция – Германия

17 февраля, суббота

6:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Канада – Чехия

10:40. Союзный хоккейный центр. Группа А. Корея – Швейцария

15:10. Союзный хоккейный центр. Группа В. Россия – США

15:10. Арена Университета Квандон. Группа В. Словения – Словакия

18 февраля, воскресенье

6:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Германия – Норвегия

10:40. Союзный хоккейный центр. Группа А. Чехия – Швейцария

15:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Канада – Корея

15:10. Арена Университета Квандон. Группа С. Швеция – Финляндия

20 февраля, вторник

6:10. 10:40. 15:10. Матчи раунда плей-офф

21 февраля, среда

6:10. 10:40. 15:10. Матчи 1/4 финала.

23 февраля, пятница

10:40, 15:10. Союзный хоккейный центр. Матчи 1/2 финала.

24 февраля, суббота

15:10. Союзный хоккейный центр. Матч за 3-е место

25 февраля, воскресенье

7:10. Союзный хоккейный центр. Финал.

* время московское