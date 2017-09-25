Россия сыграет со Словакией в стартовый день олимпийского хоккейного турнира-2018

Международная федерация хоккея опубликовала расписание олимпийского турнира-2018, который пройдет в Пхенчхане с 14 по 25 февраля.
Сборная России, которая выступит в группе B, сыграет в первом матче Игр против Словакии. Эта встреча состоится в среду, 14 февраля в Союзном хоккейном центре и начнется в 21:10 по местному времени (15:10 по московскому). Параллельно на арене Университета Квандон сыграют США и Словения.
Игра 2-го тура между Россией и Словенией пройдет в пятницу, 16 февраля в 10:40 по московскому времени, а матч 3-го тура между Россией и США – в субботу, 17 февраля в 15:10 по Москве.
Напрямую в четвертьфинал выйдут победители трех групп и лучшая по очкам среди команд, занявших вторые места. Остальные сыграют в плей-офф. Матчи этого раунда намечены на 20 февраля. Четвертьфиналы пройдут 21 февраля, полуфиналы – 23-го в 10:40 и 15:10 по Москве. Матч за бронзу состоится 24 февраля (15:10), а финал – 25-го (в 7:10 по московскому времени).
Полный календарь олимпийского хоккейного турнира-2018:
14 февраля, среда
15:10.* Союзный хоккейный центр. Группа В. Словакия – Россия
15:10. Арена Университета Квандон. Группа В. США – Словения
15 февраля, четверг
6:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Финляндия – Германия
10:40. Союзный хоккейный центр. Группа С. Норвегия – Швеция
15:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Чехия – Корея
15:10. Арена Университета Квандон. Группа А. Швейцария – Канада
16 февраля, пятница
6:10. Союзный хоккейный центр. Группа В. США – Словакия
10:40. Союзный хоккейный центр. Группа В. Россия – Словения
15:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Финляндия – Норвегия
15:10. Арена Университета Квандон. Группа С. Швеция – Германия
17 февраля, суббота
6:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Канада – Чехия
10:40. Союзный хоккейный центр. Группа А. Корея – Швейцария
15:10. Союзный хоккейный центр. Группа В. Россия – США
15:10. Арена Университета Квандон. Группа В. Словения – Словакия
18 февраля, воскресенье
6:10. Союзный хоккейный центр. Группа С. Германия – Норвегия
10:40. Союзный хоккейный центр. Группа А. Чехия – Швейцария
15:10. Союзный хоккейный центр. Группа А. Канада – Корея
15:10. Арена Университета Квандон. Группа С. Швеция – Финляндия
20 февраля, вторник
6:10. 10:40. 15:10. Матчи раунда плей-офф
21 февраля, среда
6:10. 10:40. 15:10. Матчи 1/4 финала.
23 февраля, пятница
10:40, 15:10. Союзный хоккейный центр. Матчи 1/2 финала.
24 февраля, суббота
15:10. Союзный хоккейный центр. Матч за 3-е место
25 февраля, воскресенье
7:10. Союзный хоккейный центр. Финал.
* время московское
Poxi36
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
16:07
Осакаровка
Ай Моська, знать она сильна............Они практически и на ЧМ по футболу обделались.Теперь слюни пускать будут против ЧМ в России. Удел слабых.
15:48