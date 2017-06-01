Россия может побороться за право проведения Олимпиады 2028 года

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что страна может побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2028 года. По его словам, несколько городов способны принять Игры.

- Потенциально Россия может провести летние Олимпийские игры 2028 года, - цитирует ТАСС Жукова. - Не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, и Сочи. Это не значит, что завтра будут поданы заявки, но Россия, проведя Олимпиаду 2014 года, доказала, что может проводить такие крупные соревнования.

Впереди будут выборы страны-хозяйки Игр-2024 на генеральной ассамблее МОК в Перу, есть две заявки - Лос-Анджелес и Париж. Сейчас всерьез обсуждается, что в сентябре будут выбраны хозяева на обе Олимпиады, то есть эти два города поделят между собой 2024 и 2028 годы. Тогда заявку можно будет подавать лишь на 2032-й год, но это, как и обсуждение российских городов, которые могут провести Олимпиаду, чисто гипотетическая вещь. Никто заявок не подавал.