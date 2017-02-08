Роман Ротенберг: "Все хотели бы видеть на Играх лучших хоккеистов, но это не наше решение"

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что хоккеисты, выступающие в КХЛ, заслужили свой шанс на Олимпиаде. Руководитель отметил, что у игроков есть несколько турниров, чтобы застолбить себе место в национальной команде. Россия встретится с финнами 9 февраля в Санкт-Петербурге в рамках Евротура, а после сыграют в Гетеборге со Швецией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

– Насколько сильно упадет уровень Олимпиады без хоккеистов из НХЛ?

– Это спорный вопрос, – сказал Ротенберг. – Лучшие игроки, конечно, за океаном, но у нас много хоккеистов из России, которые доказали своей работой, что они достойны выступления на Олимпиаде. Они живут в России, радуют наших болельщиков, играют здесь, несмотря на то что у многих есть предложения из НХЛ. Эти хоккеисты постоянно приезжают в сборную, играют на всех Евротурах. Они заслуживают шанса сыграть на Олимпиаде.

Об этом говорил Олег Знарок на собрании команды. Он сказал, что у каждого из нынешнего состава сборной есть шанс попасть в Пхенчхан. Проявить себя в матче с финнами, дальше – с Чехией и Швецией, дальше – на Еврочеллендже, на чемпионате мира. Шанс есть у всех. Нельзя разделять игроков по уровню. Есть много нюансов – размер площадки, инфраструктура. Конечно, все хотели бы видеть на Олимпиаде лучших хоккеистов, но это не наше решение. (Сергей ЯРЕМЕНКО)