15:11 | ОЛИМПИАДА

Рим снимет заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году

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Рим в ближайшее время намерен снять свою заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году, сообщает La Repubblica. Избранная два месяца назад мэром столицы Италии Вирджиния Раджи должна объявить о решении выйти из борьбы за проведение Олимпиады 29 августа во время проводов паралимпийцев на Игры в Рио-де-Жанейро. В рамках своей избирательной кампании в начале года Раджи заявляла, что Рим должен сосредоточиться на своих финансовых и экономических нуждах, а не на проведении Олимпийских и Паралимпийских игр.

На данный момент четыре города претендуют на проведение Игр 2024 года: Рим, Будапешт, Париж и Лос-Анджелес.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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совва

все снимут кандидатуры, кроме ЛА, чтоб уж наверняка)

15:31

Джон....Сильвер

Идеальный вариант - Будапешт, но боюсь венгры не потянут. Тогда уж Париж, главное, чтоб пиндостан пролетел.

15:25

fireman32

Бесполезно бороться против Лос-Анжелеса?

15:25

shpasic

и правильно, а то будет столько же недовольства, как в Рио.

15:22

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