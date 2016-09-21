Рим отказался бороться за право проведения Олимпиады

Рим отказался бороться за право проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году, информирует Reuters. По словам мэра города Вирджинии Раджи, у столицы Италии до сих пор есть долги, а также другие нерешенные проблемы. Претендентами на проведение Игр-2024 также являются Париж, Будапешт и Лос-Анджелес. Выборы столицы Олимпиады-2024 пройдут в сентябре 2017 года.

– Согласиться с кандидатурой Рима будет безответственным решением, – отметила Раджи. – Мы говорили об этом на городском совете, говорили во время предвыборной кампании. Сегодня повторим, что мы не меняли своего решения и только укрепились в нем после более подробного анализа. Мы не против спорта, даже наоборот. Однако не хотим, чтобы спорт использовался как повод для цементирования города. Олимпиада – это мечта, которая трансформируется в кошмарный сон.