Решение о разделении Олимпийских игр 2024 и 2028 годов между Парижем и Лос-Анджелесом еще не принято

Президент МОК Томас Бах опроверг информацию о наличии договоренности между Парижем и Лос-Анджелесом о разделении прав на проведение Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявлял, что такие переговоры ведутся. Он подчеркивал, что идея заключается в проведении одновременного голосования по двум Олимпиадам и разделении их между двумя кандидатами, хотя Париж настаивает на борьбе за Игры-2024 и не готов пока претендовать на Игры-2028.

– Мы обсудим этот вопрос, – цитирует Inside the Games Баха. – А потом посмотрим, должно ли быть двойное голосование. Обсудим это с членами МОК. Но в любом случае пройдет голосование. При любом сценарии голосование будет проведено.